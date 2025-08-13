Πόλο: Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πέρασε η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20!

Στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του κόσμου βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών Κ20.

Εθνική Νέων Γυναικών Πόλο
KOE
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 15-11 της Ουγγαρίας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στη Βραζιλία.

Με απολογισμό δύο νίκες, μια ήττα στα πέναλτι και συνολικά επτά βαθμούς η Ελλάδα εξασφάλισε την απευθείας πρόκρισή της στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης και ο αντίπαλός της θα προκύψει από τα χιαστί παιχνίδια.

Με αιχμή την πρώτη σκόρερ του πρόσφατου Παγκοσμίου πρωταθλήματος Γυναικών στη Σιγκαπούρη, Φωτεινή Τριχά, η Εθνική έδειξε τις διαθέσεις της από το πρώτο οκτάλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 6-1.

Στη συνέχεια, ανέλαβαν δράση η Νεφέλη Κρασσά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, οι οποίες έδωσαν προβάδισμα επτά γκολ (12-5) στη «γαλανόλευκη», στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Το μόνο που κατάφεραν οι Μαγυάρες ήταν να μειώσουν τη διαφορά σε 12-9.

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 3-4, 5-3, 2-2
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 6, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη, Δρακωτού 1, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 1, Τριχά 4, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 3, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα, Γραικού.
Για την Ουγγαρία σκόραραν οι: Χαϊντού 3, Μασάι 3, Λ. Κάρντος 2, Λεντβάι 1, Πογκόνι 1, Ντ. Κάρντος 1.

