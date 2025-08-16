Στο νοσοκομείο ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, είχε ατύχημα με μοτοσικλέτα

Ατύχημα με μοτοσικλέτα είχε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο. Ο πρώην οδηγός της Formula 1, με 8 νίκες στο ενεργητικό του και έχοντας συνεργαστεί με Red Bull και McLaren, είχε ατύχημα με μηχανή enduro. Ενώ οδηγούσε εκτός δρόμου, έπεσε και τραυματίστηκε στην κλείδα του.

Όλα αυτά στην Αυστραλία, όπου και διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Το ατύχημα έγινε στο Ντέιντρι, όπου υπάρχει το αρχαιότερο τροπικό δάσος του πλανήτη. Εκείνο διέσχισε ο Ρικιάρντο με τη μηχανή και δυστυχώς είχε το ατύχημα.

Το νοσοκομείο απείχε 50χλμ απ’ το σημείο, αλλά ο διάσημος οδηγός ήταν ευδιάθετος και είχε κανονικά τις αισθήσεις του όταν έφτασε εκεί. Οπότε όπως αναφέρουν και στην Αυστραλία, δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία του.