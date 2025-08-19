Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!

Ιστορική επίδοση από τον Ευάγγελο Εφραίμ Ντούμας, ο οποίος πήρε την πρόκριση για τον τελικό των 100μ. πρόσθιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων.

Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας
Ο νεαρός κολυμβητής έγραψε ιστορία στην πισίνα Aquatic Center του Οτοπένι της Ρουμανίας, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που «έσπασε» το φράγμα του ενός λεπτού.

Ο Ντούμας έκανε χρόνο 59.77 και προκρίθηκε ως τρίτος στον αγώνα που θα κριθούν τα μετάλλια, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (20/08) στις 19:00.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων ήταν 1:00.18 από τις 6 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Σλοβακία.

Επίσης, το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών ανήκε εδώ και 16 χρόνια στον Δημήτρη Ξυναδα με 1:00.03, από τις 7 Αυγούστου 2009.

Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών (59.72) σημείωσε ο Ιάπωνας Οχάσι Σιν, ο οποίος κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 58.94, ενώ πρώτος ήταν ο Βρετανός Φίλιπ Νοβάκι με 59.24.

Κολύμβηση: Στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου ο Ντούμας με ιστορική επίδοση!

