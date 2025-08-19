Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπήκε καθόλου καλά στον αγώνα, με αποτέλεσμα η Κροάτισσα να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε 6-2. Ωστόσο, ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ.

Μετά από συνεχόμενα breaks στα σερβίς, η Ντόνα Βέκιτς κατάφερε να βρει τις απαντήσεις στο παιχνίδι της και μπόρεσε να «κλείσει» το ματς με νίκη 6-3 και παράλληλα να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη καλείται να αφήσει πίσω της την παρουσία στη διοργάνωση του Μεξικού και στρέφει την προσοχή της στο US Open.

Put it in the book ?@DonnaVekic moves past Sakkari 6-2, 6-3 to advance to round two in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/wR16q5L3dc — wta (@WTA) August 19, 2025

