Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι
Την ήττα 2-0 σετ από την Ντόναν Βέκιτς γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπήκε καθόλου καλά στον αγώνα, με αποτέλεσμα η Κροάτισσα να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε 6-2. Ωστόσο, ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ.
Μετά από συνεχόμενα breaks στα σερβίς, η Ντόνα Βέκιτς κατάφερε να βρει τις απαντήσεις στο παιχνίδι της και μπόρεσε να «κλείσει» το ματς με νίκη 6-3 και παράλληλα να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη καλείται να αφήσει πίσω της την παρουσία στη διοργάνωση του Μεξικού και στρέφει την προσοχή της στο US Open.
