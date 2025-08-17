Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε χρόνο 2.00.69 στο πλαίσιο του μίτινγκ στο Λουβέν του Βελγίου.

Η 22χρονη αθλήτρια βρήκε τις συνθήκες και κυνήγησε για μία ακόμη φορά το ρεκόρ της, το οποίο ήταν 2.00.92 και το πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Η Δεσπολλάρη κατέλαβε την τέταρτη θέση σε μια κούρσα όπου οι δύο πρώτες αθλήτριες κατέβηκαν το φράγμα των 2.00.00 και η τρίτη «έπεσε» με την Ελληνίδα στον τερματισμό.

Η 22χρονη σπρίντερ παραμένει η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών και έχει μπροστά της τις Μαρία Παπαδοπούλου (1.59.79) και Έλενα Φιλάνδρα (2.00.44).

