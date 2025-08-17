Στίβος: Το μέλλον είναι εδώ! Η Δεσπολλάρη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23

Σπουδαία επίδοση από τη Γεωργία Δεσπολλάρη, η οποία βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23.

Newsbomb

Γεωργία Δεσπολλάρη
INTIME SPORTS
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε χρόνο 2.00.69 στο πλαίσιο του μίτινγκ στο Λουβέν του Βελγίου.

Η 22χρονη αθλήτρια βρήκε τις συνθήκες και κυνήγησε για μία ακόμη φορά το ρεκόρ της, το οποίο ήταν 2.00.92 και το πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

Η Δεσπολλάρη κατέλαβε την τέταρτη θέση σε μια κούρσα όπου οι δύο πρώτες αθλήτριες κατέβηκαν το φράγμα των 2.00.00 και η τρίτη «έπεσε» με την Ελληνίδα στον τερματισμό.

Η 22χρονη σπρίντερ παραμένει η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών και έχει μπροστά της τις Μαρία Παπαδοπούλου (1.59.79) και Έλενα Φιλάνδρα (2.00.44).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών της περιφέρειας Αττικής»

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League

13:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης, πρέπει να προχωρήσει χθες

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός Tesla αποκάλυψε τη φθορά μπαταρίας μετά από 300.000 μίλια: Τα αποτελέσματα σοκάρουν

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο σούπερ μάρκετ «πληρώνει» πελάτες για να καταγγέλλουν κλοπές: Η επιβράβευση που διχάζει

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τι έγραφε η επιστολή που έστειλε στον Πούτιν - «Ήρθε η ώρα»

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνικές επαφές Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο μετά τη σύνοδο Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ - Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

13:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Διάστρεμμα ο Γεντβάι, αμφίβολος για τα ματς με Σαμσουνσπόρ

13:00WHAT THE FACT

Αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία για να πλύνετε τις πετσέτες στο πλυντήριο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

12:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Το μέλλον είναι εδώ! Η Δεσπολλάρη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. γυναικών Κ23

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για 1566: Πάνω από 40.000 έχουν εξυπηρετηθεί σε ένα μήνα - Το χιουμοριστικό βίντεο AI

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα τραυμάτισε σοβαρά την ηλικιωμένη στο Τυμπάκι

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

12:34LIFESTYLE

Πηγή Δεβετζή: Ποζάρει με μπικίνι στη Μύκονο και στέλνει μήνυμα θετικής ενέργειας

12:25TRAVEL

Αγκίστρι: Ο μικροσκοπικός «παράδεισος» του Αργοσαρωνικού με τα τιρκουάζ νερά

12:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο Άρης έκανε το «μπαμ» με τον πρωταθλητή του NBA, Μπριν Φορμπς!

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για τις καταθέσεις μετρητών στην τράπεζα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ - Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας – Διενεργείται προανάκριση

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Φαροφύλακες: Οι σιωπηλοί «ήρωες», ο κρίσιμος ρόλος τους και η αυταπάρνηση για την πατρίδα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο σούπερ μάρκετ «πληρώνει» πελάτες για να καταγγέλλουν κλοπές: Η επιβράβευση που διχάζει

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός Tesla αποκάλυψε τη φθορά μπαταρίας μετά από 300.000 μίλια: Τα αποτελέσματα σοκάρουν

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ