Παγκόσμιο Νέων Γυναικών Κ20: «Χάλκινες» οι… γοργόνες της Ελλάδας

Ένα καλοκαίρι θριάμβων για το ελληνικό πόλο, φτάνει στο τέλος του με τον καλύτερο τρόπο. Μετά τις ομάδες γυναικών και ανδρών, ήρθε η σειρά των Εθνικής Νέων Γυναικών Κ20 να μας κάνει υπερήφανους. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Παγκόσμιο της Βραζιλίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελλάδα ανέβηκε σε ένα ακόμη βάθρο, επικρατώντας στον μικρό τελικό της Ιταλίας με 10-7. Τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα παρότι δεν άρχισαν τόσο καλά το ματς, ήταν εξαιρετικά στο τέλος κι έφτασαν στο θρίαμβο.

Το τρίτο οκτάλεπτο άρχισε με 4-0 σερί για την Ελλάδα και ήταν το καθοριστικό σημείο του αγώνα. Συνολικά έξι παίκτριες σκόραραν για την Εθνική μας, αλλά οι τέσσερις από αυτές πέτυχαν από δύο γκολ (Κρασσά, Καραμπέτσου, Κουρέτα, Σαλταμανίκα).

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας επιστρέφει στην Ελλάδα το απόγευμα της Δευτέρας (18/8).

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 7-10

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού

Για την Ιταλία σκόραραν: Ντι Μαρία 2, Ντε Μαρκ 1, Μορόνε 1, Μινούτο 1, Κασάρα 1, Πάπι 1