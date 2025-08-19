Εμμανουήλ Καραλής: Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε Diamond League με την ελληνική σημαία στους ώμους!

Ο 26χρονος άλτης πέρασε για 11η φορά στην καριέρα του τα 6 μέτρα!

Αυτή τη φορά πέρασε τα 6,02μ. με την τρίτη προσπάθεια και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Μετά το τελευταίο άλμα του, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς κι έκανε τον γύρο του θριάμβου, έχοντας την ελληνική σημαία στους ώμους του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν κι αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι τον αποθέωσαν, ενώ ο ίδιος περίμενε στη βροχή για να τους χαιρετήσει έναν – έναν. Παράλληλα, έλαβε ένα ελβετικό τυρί ως δώρο για τη συμμετοχή του στο μίτινγκ.

Διαβάστε επίσης