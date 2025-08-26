Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική γυναικών - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών ετοιμάζεται για την πιο κρίσιμη αναμέτρηση της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική γυναικών - Η ώρα και το κανάλι
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στην Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre τη Γαλλία σήμερα το μεσημέρι (12:00, ΕΡΤ2), σε έναν αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο, οι διεθνείς καλούνται να ξεπεράσουν ένα ακόμη υψηλό εμπόδιο. Η Γαλλία χθες (24/8) λίγο έλειψε να «σοκάρει» τη Βραζιλία, δείχνοντας την ποιότητά της και την ανοδική της πορεία. Προηγήθηκε με 2-0 σετ αλλά στο φινάλε η σελεσάο έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη, η οποία ήταν αυτό που ήθελε η ελληνική αποστολή για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης.

Η Εθνική γυναικών έχει μπροστά της την ευκαιρία να βρεθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του πλανήτη και να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη και στην Μπανγκόκ. Απέναντι στη Γαλλία, το κίνητρο και η θέληση είναι τα μεγαλύτερα «όπλα» της για να διεκδικήσει ένα ιστορικό βήμα συνέχειας.

Πλήγμα με Τερζόγλου

Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε με την Κυριακή Τερζόγλου, η οποία δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα. Η διεθνής κεντρική αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Απόστολο Οικονόμου να μην μπορεί να την υπολογίζει για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλλία, μετά από συνεννόηση και με το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής.

Μάλιστα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός αντιμετωπίζει μικρό πρόβλημα υγείας, καθώς από το πρωί της Δευτέρας ταλαιπωρείται από συμπτώματα φαρυγγίτιδας και έχει κλείσει η φωνή του. Σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του παγκοσμίου ο Απόστολος Οικονόμου έχει ξεκινήσει ειδική αγωγή για να μπορέσει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο παιχνίδι με την Γαλλία το πρωί της Τρίτης.

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική ημέρα, το γήπεδο στην Τσιανγκ Μάι αναμένεται κατάμεστο. Στην ιστοσελίδα της FIVB δεν έχει μείνει ούτε ένα "μαγικό χαρτάκι" και η αναμέτρηση της Εθνικής με την Γαλλία θα είναι γεμάτη από 4.400 θεατές.

Επέστρεψε σε Παγκόσμιο μετά από 50 χρόνια η Γαλλία

Η Γαλλία συμμετέχει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στις προηγούμενες παρουσίες της είχε κατακτήσει την 7η θέση το 1952, τη 12η το 1956 και την 20ή το 1974.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3 (19-25, 13-25, 25-23) 14-25)

Βραζιλία – Γαλλία: 3-2 (21-25, 20-25, 25-15, 25-17, 15-12)

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βραζιλία 5β. (2 νίκες, 0 ήττες, 3.000, 1.248, 6-2 σετ)

2. Γαλλία 4β. (1 νίκη, 1 ήττες, 1.250, 1.032, 5-4 σετ)

3. Ελλάδα 3β. (1 νίκη, 1 ήττα, 0.750, 1.013, 3-4 σετ)

4. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 2 ήττες, 0.333, 0.773, 2-6 σετ)

* Προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες. Στην ισοβαθμία μετρούν πρώτα οι νίκες, μετά οι βαθμοί μετά ο συντελεστής των σετ, μετά ο συντελεστής των πόντων και μετά ο μεταξύ τους αγώνας.

