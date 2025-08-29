US Open: Έχασε μεγάλη ευκαιρία και αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Έπειτα από μία απαιτητική «μάχη» που κράτησε 4 ώρες και 22 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ντάνιελ Άλτμαϊερ και ηττήθηκε 3-2 σετ (7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5), αν και βρέθηκε ουκ ολίγες φορές μπροστά στη νίκη, αλλά σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες. Έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέτυχε να βρεθεί στη φάση των «32» στο US Open για πρώτη φορά μετά το 2021.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Αθηναίο τενίστα, με αποτέλεσμα να χάσει το πρώτο σετ, αλλά αντέδρασε στην συνέχεια και πήρε τα δύο επόμενα (6-1 και 6-4). Όμως, στο τέταρτο σετ έχασε το σερβίς του, με αποτέλεσμα ο 26χρονος Γερμανός να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να στείλει τον αγώνα στο πέμπτο σετ.

Εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απείλησε σε όλα τα service games του Νο 56 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, έκανε και πάλι κακό service game, με τον Γερμανό να παίρνει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση για την επόμενη φάση.

It has been a wild one at Grandstand tonight between Tsitsipas and Altmaier! pic.twitter.com/rZIxptdAV2 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

