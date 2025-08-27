LIVE Καραλής και Τεντόγλου στους τελικούς του Diamond League της Ζυρίχης

Τρία Ελληνόπουλα, δύο άνδρες και μία γυναίκα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική εκστρατεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.

Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται σήμερα (27/8) στις 19:35 και 18:43, αντίστοιχα, σε street event μέσα στο κέντρο της πόλης, ενώ η πρωταθλήτρια του ακοντισμού την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.

Δείτε LIVE την εξέλιξη των προσπαθειών του Καραλή και του Τεντόγλου: