Formula 1: Χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν - «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» | Βίντεο

Χαμός έγινε στο Γκραν Πρι της Μόντσα από την πρώτη κιόλας στροφή!

Με τον Μαξ Φερστάπεν να εκκινεί από την pole position και τον Λάντο Νόρις δίπλα του στη δεύτερη θέση, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull συνέκλινε προς την πλευρά του Βρετανού αμέσως μετά τα «πράσινα φώτα» με αποτέλεσμα να τον στείλει στα χορτάρια!

Αμέσως, μετά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκοψε δρόμο σε ένα σικέιν για να μην τον προσπεράσει ο οδηγός της McLaren.

Λίγο μετά, η Red Bull ενημέρωσε τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Νόρις, καθώς φοβήθηκαν τιμωρία θεωρήθηκε για αντικανονική και επικίνδυνη κίνηση.

Ο Λάντο Νόρις από την πλευρά του ήταν έξαλλος και φώναζε από το Team radio της McLaren: «Μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν».

Δείτε το περιστατικό: