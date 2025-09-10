Στίβος: Το Μισάτο τίμησε την ελληνική αποστολή πριν την αναχώρηση για το Τόκιο

Αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας που θα μετάσχουν στο Παγκόσμιο στίβου που θα διεξαχθεί στο Τόκιο (αρχίζει 13/9), δούλεψαν για περίπου μια βδομάδα στην περιοχή του Μισάτο της Ιαπωνίας. Εκεί η παρουσία της ελληνικής αποστολής, ήταν απ’ τα σημαντικότερα γεγονότα για την περιοχή.

Ο δήμαρχος και τοπικοί φορείς του Μισάτο, τίμησαν την ελληνική αποστολή, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και το σεβασμό τους. Μάλιστα ως ένδειξη φιλίας, ο δήμαρχος και ο τεχνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ, Χρήστος Μελέτογλου, φύτεψαν μια ελιά.

Παράλληλα, όλη η αποστολή έλαβε δώρα και αθλητές και αθλήτριες φωτογραφήθηκαν με τα παιδάκια που πήγαν στο στάδιο να δουν την ελληνική αποστολή.

Το πρωί της Πέμπτης (11/9) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση και στις 13:00 τοπική ώρα η αποστολή θα αναχωρήσει για το Τόκιο.