Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού

Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού διεκδικεί η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά τις προσπάθειές της στις 15:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετέχει στο τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:15 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 7η Μέρα - Απόγευμα 13:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Σεούλ, Προημιτελικοί 15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025 15:00 ΕΡΤ2 Ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – Ελίνα Τζένγκο Στίβος 15:00 ΑΝΤ1+ GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2 Formula 1 15:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Πολεμικές Τέχνες 18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament 2025 19:30 Novasports Prime Αρμίνια Μπίλεφελντ - Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2 2025/26 20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο Crete International Basketball Tournament 2025 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ - Ντέρμπι Στουντέντσκι FIBA Basketball Champions League 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί - Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ώρα Κυπέλλου Εκπομπή 21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Ουέσκα Ποδόσφαιρο 21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη - Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Κάλιαρι Serie A 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο - Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship 2025-26 22:00 Novasports Prime Μπέτις - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 01:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Μέρα 01:30 ΕΡΤ2 20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη Στίβος 04:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι 2025 WNBA Playoffs 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 8η Μέρα

Διαβάστε επίσης