Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09).
Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού διεκδικεί η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά τις προσπάθειές της στις 15:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετέχει στο τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:15
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
7η Μέρα - Απόγευμα
13:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Σεούλ, Προημιτελικοί
15:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα
FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025
15:00
ΕΡΤ2
Ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – Ελίνα Τζένγκο
Στίβος
15:00
ΑΝΤ1+
GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2
Formula 1
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Πολεμικές Τέχνες
18:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
Crete International Basketball Tournament 2025
19:30
Novasports Prime
Αρμίνια Μπίλεφελντ - Γκρόιτερ Φιρτ
Bundesliga 2 2025/26
20:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο
Crete International Basketball Tournament 2025
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
ΠΑΟΚ - Ντέρμπι Στουντέντσκι
FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Αλ Αχλί - Αλ Χιλάλ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ώρα Κυπέλλου
Εκπομπή
21:30
Novasports Start
Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Ουέσκα
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 3HD
Στουτγκάρδη - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Λέτσε – Κάλιαρι
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μίντλεσμπρο - Γουέστ Μπρομ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:00
Novasports Prime
Μπέτις - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
22:15
COSMOTE SPORT 8 HD
Ρίο Άβε – Πόρτο
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:30
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
8η Μέρα
01:30
ΕΡΤ2
20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
Στίβος
04:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
2025 WNBA Playoffs
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
8η Μέρα