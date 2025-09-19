Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον προκριματικό της Τζένγκο και το φιλικό του Ολυμπιακού

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09).

Ελίνα Τζένγκο
Eurokinissi Sports
Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού διεκδικεί η Ελίνα Τζένγκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκινά τις προσπάθειές της στις 15:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετέχει στο τουρνουά της Κρήτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτο τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:15

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

7η Μέρα - Απόγευμα

13:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Σεούλ, Προημιτελικοί

15:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα

FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη 2025

15:00

ΕΡΤ2

Ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – Ελίνα Τζένγκο

Στίβος

15:00

ΑΝΤ1+

GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2

Formula 1

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Πολεμικές Τέχνες

18:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας

Crete International Basketball Tournament 2025

19:30

Novasports Prime

Αρμίνια Μπίλεφελντ - Γκρόιτερ Φιρτ

Bundesliga 2 2025/26

20:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

Crete International Basketball Tournament 2025

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΠΑΟΚ - Ντέρμπι Στουντέντσκι

FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Αχλί - Αλ Χιλάλ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ώρα Κυπέλλου

Εκπομπή

21:30

Novasports Start

Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Ουέσκα

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 3HD

Στουτγκάρδη - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Λέτσε – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μίντλεσμπρο - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:00

Novasports Prime

Μπέτις - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

22:15

COSMOTE SPORT 8 HD

Ρίο Άβε – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:30

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

8η Μέρα

01:30

ΕΡΤ2

20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Στίβος

04:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι

2025 WNBA Playoffs

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

8η Μέρα

