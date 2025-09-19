Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

Το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην μέση του και για τον λόγο αυτό, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα απουσιάσει από τα κορτ για μερικές εβδομάδες, με την ελπίδα πως θα είναι έτοιμος για το τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam». Η εν λόγω διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Surprise, surprise!



Excited to compete in the Six Kings Slam next month in Riyadh, Saudi Arabia ?? pic.twitter.com/wgVZO97pgW — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 17, 2025

Ο Αθηναίος τενίστας κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ, μια και ο Βρετανός απέσυρε τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση που ο 27χρονος καταφέρει να αγωνιστεί, τότε θα λάβει 1,5 εκατ. δολάρια, ενώ ο νικητής θα λάβει 5.000.000 δολάρια.

Στο τουρνουά του Ριάντ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτς, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

https://www.instagram.com/p/DOt2tiBCNXi/

