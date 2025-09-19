Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση
Σε επέμβαση υποβλήθηκε την Πέμπτη (18/09) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Το τελευταίο διάστημα ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην μέση του και για τον λόγο αυτό, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους και δεν του επέτρεπε να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.
Μάλιστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα απουσιάσει από τα κορτ για μερικές εβδομάδες, με την ελπίδα πως θα είναι έτοιμος για το τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam». Η εν λόγω διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.
Ο Αθηναίος τενίστας κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Τζακ Ντρέιπερ, μια και ο Βρετανός απέσυρε τη συμμετοχή του. Σε περίπτωση που ο 27χρονος καταφέρει να αγωνιστεί, τότε θα λάβει 1,5 εκατ. δολάρια, ενώ ο νικητής θα λάβει 5.000.000 δολάρια.
Στο τουρνουά του Ριάντ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Τέιλορ Φριτς, μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.