Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

Ο Στέφανος Ντούσκος γράφει Ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, καθώς μετά το χρυσό στο σκιφ, πανηγύρισε και το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500 μέτρων.

Ασταμάτος είναι στη Σαγκάη ο Στέφανος Ντούσκος!

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποδεικνύει πως είναι ένας από τους κορυφαίους κωπηλάτες όλων των εποχών, καθώς κατέκτησε και δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ, ανέβηκε ξανά στο βάθρο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη, παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή ελίτ κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Ντούσκος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του σκιφ, ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο 28χρονος κωπηλάτης θα επιστρέψει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10 00:55).

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο
Μεσογειακοί αγώνες: 2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο

