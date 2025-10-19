Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Ώρα και κανάλι

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι εντυπωσιακός στο δεύτερο μισό της σεζόν και εκμεταλλεύεται τη σύγχυση στην McLaren, με τους δύο οδηγούς της να διεκδικούν τον τίτλο στους οδηγούς (αυτός των κατασκευαστών έχει ήδη εξασφαλιστεί και μαθηματικά), με αποτελέσματα να υπάρχουν προστριβές.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής επιχειρεί κάτι που έμοιαζε αδιανόητο πριν μερικούς αγώνες. Να μπει γερά στη διεκδίκηση του τίτλου. Κάτι που θα καταφέρει αν μετά τη νίκη στο Sprint του Γκραν Πρι του Τέξας (με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να μην βαθμολογούνται) και την άνετη pole position, καταφέρε να πάρει και τη νίκη απόψε (22:00 ώρα Ελλάδας, ANT1+) στο Όστιν.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο Q1 και το Q2 των κατατακτήριων, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις πρώτες προσπάθειες του Q3 με 1:32.510.

Αυτή αποδείχθηκε... υπεραρκετή, καθώς ο Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος κατετάγη δεύτερος, ήταν 291 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός, αφήνοντας τρίτο τον Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, την ώρα που ο -πρωτοπόρος στη βαθμολογία των οδηγών- Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren τερμάτισε έκτος.

Η πρώτη δεκάδα της εκκίνησης για το γκραν πρι των ΗΠΑ έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:32.510

2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:32.801

3. Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:32.807

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:32.826

5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 1:32.912

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:33.084

7. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:33.114

8. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 1:33.139

9. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 1:33.150

10. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:33.160

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ FORMULA 1