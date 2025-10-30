Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens

Το Telekom Center Athens έχει ήδη διαμορφωθεί και είναι έτοιμο για το μεγάλο ραντεβού του τένις. Το Hellenic Championship, το πρώτο τουρνουά ΑΤP στη χώρα μας μετά από 30 ολόκληρα χρόνια.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο του μεγάλου ραντεβού. Ο Σέρβος «μύθος» του τένις και του παγκόσμιου αθλητισμού, απηύθυνε κάλεσμα στους Έλληνες φιλάθλους για να γεμίσουν το κλειστό του Παναθηναϊκού στο τουρνουά ATP250 που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στο video της διοργάνωσης, ο Νόλε λέει στα ελληνικά: «Καλημέρα Ελλάδα» και συνεχίζει:

«Γεια σε όλους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα αγωνιστώ μπροστά σας για όλη την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ότι είστε όσο ενθουσιασμένος είμαι εγώ και όλοι οι παίκτες που θα παίξουν στην Αθήνα, που έχει ξανά ATP τουρνουά μετά από 30 χρόνια. Αυτό το γήπεδο είναι από τα πιο δημοφιλή γήπεδα μπάσκετ στον κόσμο, έδρα του Παναθηναϊκού, μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας δω να γεμίζετε αυτό το υπέροχο γήπεδο και μακάρι να δείτε τένις παγκόσμιας κλάσης».