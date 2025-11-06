Hellenic Championship ATP250: Ο «βασιλιάς» Τζόκοβιτς προκρίθηκε στους «4»

Σπουδαίος προημιτελικός και ο σπουδαιότερος τενίστας όλων των εποχών, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με καρδιά και τεράστια ποιότητα, επιβλήθηκε 2-0 του μαχητικού Νούνο Μπόρζες. Εξασφαλίζοντας μια θέση στα ημιτελική του αθηναϊκού τουρνουά.

Το πρώτο σετ ήταν συναρπαστικό. Οι δύο τενίστες έβρισκαν «απαντήσεις» στις δυσκολίες που τους έβαζε ο αντίπαλος. Δεν επέτρεπαν κάποιο break και έτσι έφτασαν στο tie break. Εκεί ο Τζόκοβιτς ήταν κάτι παραπάνω από πειστικός και έφτασε στο 1-0 με 7-6(1).

Το «κλειστό» ματς συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο break στον αγώνα, έγινε στο 7ο game του δεύτερου σετ! Με τον Τζόκοβιτς να παίρνει προβάδισμα 4-3. Φτάνοντας στο 2-0 με 6-4.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο Telekom Center Athens αποθέωσε τον Σέρβο σπουδαίο τενίστα, ενώ χειροκρότησε θερμά και τον Μπόρζες για την προσπάθειά του. Ο Πορτογάλος μάλιστα ολοκλήρωσε τον αγώνα με ενοχλήσεις στο γόνατο.