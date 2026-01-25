Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: «Όλα για όλα» η Εθνική για το χάλκινο – Η ώρα και το κανάλι με Ιταλία

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον «μικρό» τελικό, στοχεύοντας στο πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Ιταλία - Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο
INTIME SPORTS
Με το βλέμμα στο βάθρο αγωνίζεται το απόγευμα της Κυριακής (25/01, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Βελιγράδι, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Οι διεθνείς είχαν λίγες ώρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν και να… ανασυνταχθούν μετά την ήττα (15-12) στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, την Παρασκευή (23/01).

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όμως, άπαντες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο σε «μεγάλη» διοργάνωση. Μάλιστα, αν τα καταφέρουν, τότε, θα γράψουν ιστορία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβουν στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Απέναντί του θα έχει έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς η Ελλάδα αναμετρήθηκε και πριν από λίγες ημέρες με την Ιταλία, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, όπου επικράτησε με 15-13. Σημειώστε πως στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1), το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε από την «οικοδέσποινα» Σερβία με 17-13.

Κανονικά στον πάγκο ο Βλάχος

Στον πάγκο της Εθνικής θα καθίσει κανονικά ο Θοδωρής Βλάχος, αφού -εν τέλει- αφαιρέθηκε, από την αρμόδια επιτροπή, η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Ουγγαρία. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα. Στο πλευρό της ομάδας μας για να την ενισχύσουν, αναμένεται να βρεθούν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.

Η ιστορία των αναμετρήσεων με την Ιταλία

Σε συνολικά 144 αναμετρήσεις της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 31 νίκες, 12 ισοπαλίες και 101 ήττες. Ειδικότερα στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε 15 αγώνες, η Ελλάδα έχει μία νίκη, μια ισοπαλία και 13 ήττες, ενώ τα τέρματα είναι 114-152. Αναλυτικά:

  • 1985 Σόφια: 9-14
  • 1989 Βόννη: 7-12
  • 1995 Βιέννη: 7-9
  • 1997 Σεβίλλη: 2-7
  • 1999 Φλωρεντία: 6-7 και 6-7 (μικρός τελικός)
  • 2001 Βουδαπέστη: 6-7
  • 2003 Κράνι: 5-7
  • 2006 Βελιγράδι: 11-14 και 10-11 στην παράταση (κ.δ. 8-8)
  • 2012 Αϊντχόφεν: 7-10
  • 2014 Βουδαπέστη 9-9
  • 2020 Βουδαπέστη: 6-10
  • 2024 Ζάγκρεμπ: 8-15
  • 2026 Βελιγράδι: 15-13

Ο «μικρός» τελικός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, Ιταλία – Ελλάδα, είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (25/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσουν Σερβία και Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

