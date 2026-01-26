Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο πόλο

Με στόχο την κορυφή ξεκινά η εθνική ομάδα

Την πρώτη της «μάχη» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών θα δώσει το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01) η Εθνική Ελλάδας. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει τη Σλοβακία και το ματς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

