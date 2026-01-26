Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, ωστόσο ο Χάρης Παυλίδης ήταν έξαλλος με τις παίκτριες του.

Newsbomb

Χάρης Παυλίδης Εθνική Πόλο Γυναικών
Glomex
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες, επικρατώντας με 24-7.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, όμως, εμφανίστηκε εκνευρισμένος στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Παυλίδης δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις παίκτριες του κι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ενόψει της συνέχειας στη διοργάνωση που γίνεται στην Πορτογαλία.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη

«Προσπαθούμε μέσα από τα παιχνίδια να γινόμαστε καλύτεροι, να βρούμε ρυθμό, να δούμε τις αδυναμίες της ομάδας. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας. Θεωρώ ότι επειδή το παιχνίδι εξελίχθηκε εύκολα, οι αθλήτριές μου δεν ήταν όσο σοβαρές θα έπρεπε να είναι. Έπαιξαν ατομικά, η κάθε μία κοίταγε αν θα βάλει περισσότερα γκολ, όσα περισσότερα μπορεί. Ζήτησα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα ακολούθησαν κι αυτό με εκνευρίζει. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ εύκολο να τα ακολουθήσεις αρκεί να είσαι λίγος σοβαρός και συγκεντρωμένος. Εμείς δείξαμε ότι δεν ήμασταν τίποτα από τα δύο, οπότε δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος. Ήταν μεγάλη διαφορά, αυτά τα παιχνίδια είναι ουσιαστικά σαν αγγαρεία, για τις περισσότερες, τις κορυφαίες ομάδες. Αυτό που ζήτησα ήταν να είμαστε συγκεντωμένοι κα σοβαροί και να παίξουμε σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορεί να κάνουμε λάθη τα οποία δεν κάνει ούτε ομάδα επιπέδου της Σλοβακίας, με απόλυτο σεβασμό προς τη Σλοβακία».

Για το αν θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας: «Θα ήθελα, δεν το περιμένω, αλλά θα ήθελα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από το πόσο πολύ θέλουν οι αθλήτριες να ξαναδιεκδικήσουν ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν το θέλουν τόσο πολύ, ώστε να αλλάξουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουμε κάποιες ελπίδες».

Για την ανανέωση του ρόστερ σε σχέση με το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης: «Αναγκαστική ανανέωση. Από τη Σιγκαπούρη είμαστε με μείον πέντε παίκτριες. Οι τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές. Το καλό βέβαια είναι ότι έχουν μπει κάποια νέα παιδιά, που πραγματικά αυτά ήταν το μόνο θετικό στο σημερινό ματς. Η απόδοσή τους, με τα λάθη τους, με τα όλα τους. Αλλά δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν σε ένα υψηλό επίπεδο και να μας βοηθήσουν άμεσα στο μέλλον. Σκεφτείτε ότι η ομάδα αυτή από αυτή στο Παρίσι έχει δέκα διαφορετικές παίκτριες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός για να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Είναι δύσκολα τα πράγματα, οι μικρές βέβαια ανταποκρίνονται, με τις μεγάλες περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει».

Για το ντεμπούτο των Καραγιάννη και Μπιτσάκου: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος και να ξέρετε κάτι που το έχω πει στις ίδιες και το λέω και δημοσίως, δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Δεν ήρθαν επειδή είναι μικρές και θα παίξουν. Ήρθανε γιατί παίξανε. Δείξανε ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα. Συμπεριφέρθηκα όπως θα συμπεριφερόμουν σε οποιαδήποτε παίκτρια. Έχω βέβαια ανοχή στα λάθη τους γιατί είναι φυσιολογικό να γίνονται πολλά λάθη σε αυτή την ηλικία, αλλά τα παιδιά δίνουν το κάτι παραπάνω. Το νέο αίμα που έρχεται είναι πολύ ελπιδοφόρο και είναι το μόνο θετικό στοιχείο που κρατάω από σήμερα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έκγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονου που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

15:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δολοφονία Λυγγερίδη: Διαχωρίζεται η δικογραφία από την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών - Τι κατέθεσε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού

15:49ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Χάρτης με ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων πάνω από το Αιγαίο που ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στον Κηφισό με έναν τραυματία - Κομφούζιο στην άνοδο

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών μέχρι τον Σεπτέμβρη, ζητά ο Μακρόν

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι - Δύο απεγκλωβισμοί

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δραματική διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών - Βίντεο

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η εκδήλωση "the greek AI accelerator" παρουσία Μητσοτάκη λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

14:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς Γιόβιτς, Ρέλβας στις Σέρρες, εκτός με Λεβαδειακό οι Ρότα και Κοϊτά

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η Κομισιόν ξεκινάει επίσημη έρευνα κατά του Grok για άσεμνες deepfake εικόνες

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

14:33LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: O Jacquemus συναντά τον Πικάσο στη νέα του συλλογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ