Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία.

Newsbomb

Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2025 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΕΛΛΑΔΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Eurokinissi
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια δεν συνάντησε πρόβλημα κόντρα στις αδύναμες Σλοβάκες κι έκανε «ζέσταμα» ενόψει της συνέχειας.

Η Καραγιάννη με πέντε γκολ ήταν η πρώτη σκόρερ της «γαλανόλευκης», η οποία επέδειξε εντυπωσιακό επιθετικό πλουραλισμό, καθώς 10 από τις 14 παίκτριες κατάφεραν να σκοράρουν.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η Γαλλία. Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το σημερινό (26/01) παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων είναι χαώδης.

Η Εθνική με ασφυκτικό πρέσινγκ δεν επέτρεψε στις Σλοβάκες να κάνουν ούτε σουτ και έβρισκε εύκολα γκολ, είτε στην κόντρα είτε από τα 2μ., με αποτέλεσμα να προηγηθεί 4-0 στα πρώτα τρία λεπτά και 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός τεχνικός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, με τη 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη να «κλέβει» την παράσταση, σημειώνοντας πέντε τέρματα.

Ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση έκανε επίσης η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου (σκόραρε με πέναλτι), καθώς και η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η οποία αντικατέστησε στο δεύτερο ημίχρονο την Ιωάννα Σταματοπούλου.

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 2-0 Ξενάκη (φουνταριστός), 3-0 Μυριοκεφαλιτάκη (κόντρα), 4-0 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 5-0 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 6-0 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 7-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-0 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-1 Χολίτσοβα (περιφέρεια), 9-1 Καραγιάννη (κόντρα), 10-1 Σιούτη (περιφέρεια), 10-2 Βιταλιάνο (φουνταριστός), 11-2 Φουντωτού (π.π.), 12-2 Νίνου (κόντρα), 12-3 Γκαραντσόφσκα (π.π.), 13-3 Καραγιάννη (περιφέρεια), 13-4 Κάτσκοβα (περιφέρεια), 14-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 15-4 Β. Πλευρίτου (π.π.), 15-5 Μπαρανοβίτσοβα (περιφέρεια), 16-5 Καραγιάννη (κόντρα), 17-5 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 18-5 Μπιτσάκου (πέναλτι), 19-5 Καραγιάννη (π.π.), 20-5 Τριχά (περιφέρεια), 21-5 Σιούτη (π.π.), 21-6 Σεντλάκοβα (φουνταριστός), 22-6 Τριχά (πέναλτι), 23-6 Καραγιάννη (περιφέρεια), 23-7 Βιταλιάνο (περιφέρεια), 24-7 Τριχά (π.π.).

  • Η Ελλάδα είχε 5/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 5 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 7 στην κόντρα.
  • Η Σλοβακία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.
  • Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Χολίτσοβα (2’10’’ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου), η Μπαρανοβίτσοβα (6’15’’ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Βιταλιάνο (49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία), Γκοντσαρένκο (Ουκρανία)
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2
ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Σίντζια Ραγκούζα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόφσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόσοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέχοβα, Βαργκόβα

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε η Ελένη Γρηγοροπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από έργα υποδομής στη Λούτσα: «Με κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία, ιεραρχούμε

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

14:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Σλοβακία | Η μέρα κι η ώρα με Γαλλία (βίντεο)

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν αναμένεται νέα επιδείνωση στην Αττική - Νέος κύκλος βροχών από Πέμπτη

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Iσπανία: Οι «άγνωστοι Χ» γύρω από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία - 9 ερωτήσεις-κλειδιά

13:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς να ντύνεστε καλά τον χειμώνα; Ανδρικά σύνολα που συνδυάζουν ζεστασιά και στυλ

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέιφ Φάινς: Η «γκάφα» του αποκάλυψε τον Κίλιαν Μέρφι ως νέο Voldemort

13:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Σλοβακία 24-7: Η Εθνική έκανε… προπόνηση στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: 11 οι νεκροί από το πολικό ψύχος που άγγιξε τους - 30°C - Ρεκόρ χιονόπτωσης 121 ετών στο Σέντραλ Παρκ

13:36ΥΓΕΙΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Εξιτήριο για 7 τραυματίες - Στο ΓΝ Λάρισας οι σοροί για ταυτοποίηση

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τραγωδία στα Τρίκαλα: «Οι εργαζόμενοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ»

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Αττική και Κρήτη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Η «γυναίκα με το ροζ παλτό» που κατέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

13:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για φωτιά στο εργοστάσιο Βιολάντα: Οι σκέψεις και οι προσευχές μας με τις οικογένειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι καρχαρίες στην Αυστραλία είναι επιθετικοί - Ο ρόλος των... λυμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Άλεξ Χόνολντ: Ο άνθρωπος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη Taipei 101, δεν μπορεί να νιώσει φόβο

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τσίπρας για τραγωδία στα Τρίκαλα: «Οι εργαζόμενοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πήγε να φάει σε γκουρμέ εστιατόριο και το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ