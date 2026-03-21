Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Όγδοος στον κόσμο στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος

Ο αθλητής του Θοδωρή Δόση βρέθηκε ανάμεσα στους 12 κορυφαίους άλτες του πλανήτη και κατάφερε να πετύχει ένα σπουδαίο πλασάρισμα.

Ο άλτης έκανε πολύ καλά δοκιμαστικά, ωστόσο ξεκίνησε με ένα χαμένο άλμα στα 2,17 μ., αλλά φάνηκε να έχει σιγουριά στον εαυτό του, αφού με το που κατέβηκε από το στρώμα έκανε νόημα στον προπονητή του Θοδωρή Δόση να μην ανησυχεί. Η αυτοπεποίθηση του επιβεβαιώθηκε στο πολύ καλό δεύτερο άλμα στο ίδιο ύψος. Πέρασε το ίδιο εντυπωσιακά το 2,22 μ., ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να «νικήσει» το 2,26 μέτρα.

Ο Μέρλος ολοκλήρωσε έτσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, στη διάρκεια της οποίας είχε σταθερά μεγάλα άλματα και εμφανίσεις που δικαιολογούν στο απόλυτο την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόρουν. Ο αθλητής πέτυχε δύο φορές 2,27 μ. και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ.

Ο αθλητής στα 2,26 μ. κατάλαβε πως μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο γεγονός που τον άγχωσε και τον έκανε να χαλάσει τις προσπάθειες το.

«Δεν έπρεπε να κοιτάξω τον πίνακα εκείνη τη στιγμή. Μόλις κατάλαβα ότι μπορώ με αυτό το ύψος να πάρω μετάλλιο αγχώθηκα. Γενικά υπήρχε αρκετό στρες στον αγωνιστικό χώρο και αυτό το καταλάβαινες. Τελικά το καθαρό άλμα στα 2,26 μ. έδωσε μετάλλιο», είπε αρχικά ο Μέρλος και συμπλήρωσε: «Στα δοκιμαστικά ένιωθα έτοιμος για 2,30 μ., την ίδια σιγουριά είχα και στα 2,17 μ. και 2,22 μέτρα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την όγδοη θέση. Είναι ωραίο να στέκεσαι ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου και στην ουσία να τους αντιμετωπίζεις στα ίσα. Μέχρι πέρυσι έβλεπα αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση. Τώρα είμαι εδώ. Θα μπω στον ανοιχτό με στόχο να διεκδικήσω τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Τα άλματα στα 2,30 μ. είναι πλέον κοντά και θεωρώ θα έρθουν πριν από την κορυφαία διοργάνωση του καλοκαιριού»

Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα κατέκτησε ο Όλεχ Ντόροτσουκ (Ουκρανία) με 2,30 μ. και φετινό ρεκόρ, ενώ την έκπληξη έκανε ο Μεξικανός Έρικ Πορτίλο που ήταν δεύτερος με 2,30 μ. (ατομικό ρεκόρ). Ο νεαρός, συγκάτοικος του Μέρλου στα μίτινγκ, μπήκε στη διοργάνωση μετά την απόσυρση συμμετοχής του Κερ και πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Γου (Κίνα) και Ρίτσαρντς (Τζαμάικα), που αμφότεροι ξεπέρασαν το 2,26 μ. με την πρώτη προσπάθεια.

Ο Γιώργος Πομάσκι και ο Λάμπρος Παπακώστας παρακολούθησαν μαζί με τον Θοδωρή Δόση τον τελικό του ύψους, ενώ εκεί ήταν και ο Χρήστος Ρούμτσιος για να εμψυχώσει τον φίλο του.