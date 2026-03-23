Η απογοητευτική εικόνα του Στέφανου Τσιτσιπάς στο Miami Open δεν συνδυάστηκε μόνο με τη βαριά ήττα, αλλά και με εμφανή εκνευρισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αρτούρ Φις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που ηττήθηκε με 6-0, 6-1, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει ρυθμό, παρουσιάζοντας έντονη νευρικότητα και αναζητώντας απαντήσεις για την απόδοσή του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Hard Rock Stadium, ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον chair umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, διαμαρτυρόμενος για τον φωτισμό του γηπέδου.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να αστοχώ σε forehand συνέχεια; Δεν μπορώ να δω την μπάλα», ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος επέμενε ότι η ορατότητα στο γήπεδο δεν ήταν επαρκής.

Επίσης, εξέφρασε παράπονα για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή κι ειδικά για μια φάση σε σερβίς του Φις, όπου θεώρησε ότι έπρεπε να δοθεί let.

Το βίντεο με τις διαμαρτυρίες του Στέφανου Τσιτσιπά:

Διαβάστε επίσης