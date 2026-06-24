Ντενίσα Μπαράνκοβα: Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης της τοξοβολίας

Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό για τον θάνατο της Σλοβάκας Ολυμπιονίκη, Ντενίσα Μπαράνκοβα, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μπρατισλάβα.

Newsbomb

Ντενίσα Μπαράνκοβα: Νεκρή σε τροχαίο η 24χρονη Ολυμπιονίκης της τοξοβολίας
AP Photo/Alessandra Tarantino
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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό η είδηση του θανάτου της Ντενίσα Μπαράνκοβα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Μπρατισλάβα σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πετρζάλκα, όταν ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια βγήκε εκτός δρόμου, παρασύροντας δύο πεζούς που βρίσκονταν σε κοντινό χώρο πρασίνου.

Η Μπαράνκοβα διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπρατισλάβας, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Από το ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκε και ένα κορίτσι 11 ετών.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η Σλοβακική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της νεαρής αθλήτριας. «Με βαθιά συγκίνηση και ανείπωτη θλίψη λάβαμε τη συγκλονιστική είδηση ότι η Ντενίσα Ούρμπαν Μπαράνκοβα πέθανε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε ηλικία 24 ετών, πέφτοντας θύμα τραγικών συνθηκών», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Μπαράνκοβα θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της παγκόσμιας τοξοβολίας. Εκπροσώπησε τη Σλοβακία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 και του Παρίσι 2024, ενώ το 2025 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους World Games 2025.

Με ανακοίνωσή της, η Διεθνής Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA) αποχαιρέτησε τη Σλοβάκα αθλήτρια, υπογραμμίζοντας πως ενσάρκωνε την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχία της στους Αγώνες του 2025 θα παραμείνει ανεξίτηλη στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Η Ντενίσα ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα της τοξοβολίας. Δύο φορές Ολυμπιονίκης και περήφανη εκπρόσωπος της Σλοβακίας, ενσάρκωνε το πνεύμα των Παγκόσμιων Αγώνων: την αριστεία, το πάθος και την αφοσίωση. Το χρυσό της μετάλλιο στην Τσενγκντού τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή καθαρής λάμψης, την οποία γιόρτασε μαζί της ολόκληρη η οικογένεια των Παγκόσμιων Αγώνων και θα παραμείνει για πάντα μέρος της κληρονομιάς των TWG 2025», ανέφερε η IWGA.

Η Ντενίσα Μπαράνκοβα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Βλαντίμιρ Χούρμπαν Τζούνιορ, καθώς και τους οικείους της, οι οποίοι θρηνούν την πρόωρη απώλειά της.

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