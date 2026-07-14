Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρωτιά στο μήκος με άλμα στα 8.31μ., με τον Εμμανουήλ Καραλή να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο επί κοντώ, σε μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Newsbomb

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Ο ελληνικός στίβος έλαμψε για ακόμη μια φορά, με τον Μίλτο Τεντόγλου να αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με άλμα στα 8.31μ. να κατακτά την πρώτη θέση στο φημισμένο Gyulai Istvan Memorial της Βουδαπέστης. Από την άλλη, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο επί κοντώ, χάνοντας για λίγο την δεύτερη θέση.

Παρότι ο αγώνας του Τεντόγλου κινήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ο Έλληνας «ιπτάμενος» ανέβασε στροφές στο δεύτερο μισό του αγώνα και με σταθερά μεγάλα άλματα (κορυφώνοντας στην έκτη του προσπάθεια) άφησε πίσω του τον Ανβάρ Ανβάροφ (8.12μ.) και τον Σίμον Μπατς (8.12μ.).

Ο «Μανόλο» από τη δική του πλευρά ξεκίνησε καθαρά από τα 5.60μ., πέρασε με τη δεύτερη τα 5.80μ. και έκανε ένα εντυπωσιακό πρώτο άλμα στα 5.90μ., μπαίνοντας γερά στο κόλπο των μεταλλίων. Στη συνέχεια, ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ. όπου ο Έλληνας άλτης δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στις τρεις προσπάθειές του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις (6.07μ.) και τον Κέρτις Μάρσαλ (6.00μ.).

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή πρόβα για τον Καραλή ενόψει του μεγάλου τελικού της World Athletics που θα διεξαχθεί στο ίδιο στάδιο τον Σεπτέμβριο.

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