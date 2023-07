Novibet: Δυναμική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα

Η Νοvibet παρέχει ένα πολύ δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας για δυο συνεχόμενες χρονιές (2022 & 2023) την πιστοποίηση Great Place to Work.

Η Novibet ακολουθεί μια δυναμική πορεία συνεχούς ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητάς της. Βασικοί δείκτες αυτής της αναπτυξιακής τροχιάς είναι μεταξύ άλλων η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και οι διακρίσεις που λαμβάνει σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και η εδραίωση της παρουσίας της στη δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς “Giant Heart” που έχει δημιουργήσει, η Novibet - με προσβευτές τους κορυφαίους αθλητές Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Τσιμίκα, επιστρέφει συνεχώς αξία στην κοινωνία υλοποιώντας δράσεις που στηρίζουν τοπικές κοινότητες και οργανισμούς με αναγνωρισμένο κοινωνικό έργο.

Αύξηση ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία νέου hub στην Κρήτη

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2023 η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέα γραφεία ενώ εντός του 2023, θα αποκτήσει ένα επιπλέον hub στο Ηράκλειο Κρήτης. Με αυτή την προσθήκη, η Novibet θα διαθέτει πλέον τέσσερα hubs στην Ελλάδα και ένα στην Μάλτα, απασχολώντας συνολικά πάνω από 700 εργαζόμενους, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της.

Ταυτόχρονα, επενδύοντας συνεχώς στην ελληνική αγορά εργασίας, η Novibet ανοίγει κάθε μήνα περισσότερες από 80 νέες θέσεις σε ακμαίους τομείς όπως αυτοί της τεχνολογίας λογισμικού, του marketing, των νομικών υπηρεσιών, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας της βέλτιστης εμπειρίας καταναλωτή, όπως μπορεί κάποιος να δει στη σελίδα ευκαιριών καριέρας careers.novibet.com της εταιρείας.

Η Novibet αποτελεί ιδανικό εργοδότη για την Generation Y, με τον μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων της εταιρείας να είναι τα 32 έτη. Η εμπιστοσύνη που λαμβάνει από τους νέους υποψήφιους φαίνεται άλλωστε και από τα πάνω από 25.000 βιογραφικά που έλαβε το προηγούμενο έτος, ενώ μόνο κατά το 2022 η εταιρεία πραγματοποίησε 2.600 συνεντεύξεις.

Διεθνείς διακρίσεις

H Novibet, έχοντας λάβει κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύει ότι η αριστεία είναι βασικό στοιχείο του DNA της. Μόλις τον φετινό Ιούνιο, η εταιρεία έλαβε το βραβείο για την 'Πιο Καινοτόμα Πλατφόρμα Αθλητικού Στοιχήματος Διεθνώς - Innovation in sports betting' στα EGR Marketing & Innovation Awards 2023, τα κορυφαία βραβεία για GameTech εταιρείες στον κόσμο. Το βραβείο αυτό έρχεται να προστεθεί στη σειρά των άλλων διεθνών βραβείων που έχει αποσπάσει η Novibet τα τελευταία χρόνια, όπως το Βραβείο "Best Marketing Campaign" που έλαβε στα SBC Awards 2022, αλλά και τα Βραβεία "Best Use of Brand Ambassador" και "Best CRM Campaign" που πηρε στα EGR Marketing & Innovation Awards 2022.





Στρατηγική παρουσία στη Λατινική Αμερική

To "success story" της Novibet εκτείνεται και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, με την εδραίωση της παρουσίας του brand στην πολύ δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Novibet ανακοίνωσε φέτος πως ο κορυφαίος Χιλιανός ποδοσφαιριστής Arturo Vidal, είναι ο πρώτος παγκόσμιος πρεσβευτής του brand, ενώ στην ομάδα των πρεσβευτών, πρόσφατα συμπεριλήφθηκε και ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής Guillermo Ochoa. Παράλληλα, η Novibet, στο πλαίσιο της δραστηριότητά της στη Λατινική Αμερική, έχει δημιουργήσει χορηγικές συνεργασίες με ιστορικές ομάδες της περιοχής όπως την ομάδα Fortaleza της Βραζιλίας, τις ομάδες Huachipato και Magallanes της Χιλής και την ομάδα Emelec Sport Club του Εκουαδόρ.





Πρεσβευτές με παγκόσμια απήχηση, για ένα “Giant” όραμα

Η Νοvibet ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, «αγκαλιάζει» τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, με γνώμονα πάντα την υλοποίηση δράσεων που φέρνουν ουσιαστική θετική κοινωνική αλλαγή. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Novibet δημιούργησε το 2021 τη «Συμμαχία Αγάπης» Giant Heart, με πρεσβευτές τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Τσιμίκα η οποία στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει επιτελέσει σημαντικό κοινωνικό έργο.

Συγκεκριμένα μέσω του Giant Heart, έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης 13 γηπέδων σε όλη την Ελλάδα, για να έχουν οι συμπολίτες μας και κυρίως η νέα γενιά πρόσβαση σε ασφαλείς, ποιοτικές και αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα θέτοντας ως βασικό πυλώνα και τη στήριξη φορέων με αναγνωρισμένο κοινωνικό έργο, το πρόγραμμα Giant Heart της Novibet έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», την πρωτοβουλία “UniquAll” για την εξέλιξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού μέσω του αθλητισμού, τον Αθλητικό Όμιλο “ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ” και τον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος για την εκπλήρωση εννέα ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Αναπτυξιακή πορεία σε νέες αγορές, συνεχής καινοτομία, προτεραιότητα στους ανθρώπους και ουσιαστική υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων συνθέτουν το δυναμικό σύμπαν της Novibet, που δε σταματά να εξελίσσεται.

