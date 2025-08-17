Κλήρωση Τζόκερ (17/8): Δύο υπερτυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ

Δύο νικητές ανέδειξε στην πρώτη κατηγορία η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (17/8), οι οποίοι θα μοιραστούν το ποσό των 28.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 17, 5, 32, 24, 15 και αριθμός Τζόκερ το 20.

Στην δεύτερη κατηγορία εννέα νικητές θα μοιραστούν το ποσό των 100.000 ευρώ.

