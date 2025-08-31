Κλήρωση Τζόκερ 31/08/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

Oι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00

Κλήρωση Τζόκερ 31/08/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου η υπ’ αριθμόν 2956 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 7, 8, 12, 25, 40 και αριθμός Τζόκερ το 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

