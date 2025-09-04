Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (7/9)
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/9) η κλήρωση 2958 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 11, 14, 20, 22 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004
16:20 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση
06:32 ∙ LIFESTYLE