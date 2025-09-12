Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

Δεδομένα από 19 χώρες δείχνουν την Ένωση μαζί με τη Φιορεντίνα ως τη δεύτερη πιο δημοφιλή στοιχηματική επιλογή για νικήτρια της διοργάνωσης

Newsbomb

Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League
EUROKINISSI.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η League Stage των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ανοίγει την αυλαία της με την εκκίνηση του Champions League στις 16 Σεπτεμβρίου, με το Europa League να ξεκινά μία εβδομάδα μετά και το Conference League την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Με αυτήν την αφορμή, η Kaizen Gaming, η ελληνική εταιρεία που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον τομέα του GameTech διεθνώς, φέρνει στη δημοσιότητα στοιχεία μέσα από την online betting και gaming πλατφόρμα της σε 19 χώρες, που αποκαλύπτουν ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές των χρηστών για την κατάκτηση των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο Conference League η ΑΕΚ είναι, μαζί με τη Φιορεντίνα, η δεύτερη ομάδα με τα περισσότερα πονταρίσματα για αναδειχθεί νικήτρια της διοργάνωσης, πίσω μόνο από την αγγλική Κρίσταλ Πάλας. Για την ακρίβεια η Ένωση έχει συγκεντρώσει το 25% των σχετικών στοιχημάτων, δείχνοντας πως το φίλαθλο κοινό διεθνώς υπολογίζει βάσιμα ότι μία ακόμα ελληνική ομάδα μπορεί να κατακτήσει το Conference League μετά τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023-24.

Ψηλά όμως στις προτιμήσεις του κοινού βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Παναθηναϊκός, αναφορικά με την κατάκτηση του Europa League. Οι δύο ομάδες σχεδόν «ισοβαθμούν» με την Πόρτο στην 4η θέση της σχετικής λίστας του Europa League, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συγκεντρώσει το 6,79% των σχετικών στοιχημάτων και τους Πράσινους το 6,74%.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, παρά τη δυναμική των αντιπάλων του στο Champions League, καταφέρνει να βρίσκεται στο top 10 και συγκεκριμένα στην 9η θέση, με 1,39%. Μπορεί το ποσοστό να μην φαντάζει πολύ μεγάλο, όμως οι πρωταθλητές Ελλάδος αφήνουν πίσω τους στις προτιμήσεις των χρηστών «μεγαθήρια», όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης (0,76%), η Ίντερ (0,61%) και η Ντόρτμουντ (0,28%).

Αναλυτικά το top 5 των προβλέψεων του κοινού σε κάθε διοργάνωση:

Προβλέψεις Champions League:

  • Πίστη πως το τρόπαιο θα ντυθεί στα «μπλαουγκράνα»:Παρότι το φετινό καλοκαίρι ήταν αρκετά ήσυχο μεταγραφικά για την Μπαρτσελόνα, εντούτοις οι Καταλανοί αποτελούν μακράν της δεύτερης την πιο δημοφιλή επιλογή για την κατάκτηση του Champions League, με ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Φαίνεται πως με τον Λαμίν Γιαμάλ να έχει πλέον ενηλικιωθεί (έκλεισε τα 18 τον περασμένο Ιούλιο), οι φίλαθλοι περιμένουν ακόμα σπουδαιότερα πράγματα από τον νεαρό σούπερ σταρ. Μακριά ακολουθεί στη δεύτερη θέση η πολυνίκης του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης (14%), ενώ τρίτη είναι η Λίβερπουλ (13%). Την πεντάδα συμπληρώνουν η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν (8%), και η Μπάγερν Μονάχου (5%). O Ολυμπιακός βρίσκεται στην ένατη θέση με 1,39%.

Προβλέψεις Europa League:

  • Τρεις ομάδες οδηγούν την κούρσα:Μία ιταλική και δύο αγγλικές ομάδες ξεχωρίζουν ως οι κορυφαίες επιλογές των φιλάθλων για να κατακτήσουν το Europa League. Πρόκειται για τις Ρόμα (22%), Νότιγχαμ Φόρεστ (21%) και Άστον Βίλα (18%). Μόλις την περασμένη σεζόν στον τελικό του Europa League συγκρούστηκαν δύο αγγλικές ομάδες, η Τότεναμ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα μπορούσαμε να δούμε έναν ακόμα αγγλικό τελικό φέτος, αυτήν τη φορά ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα; Από εκεί πέρα, Πόρτο (6,82%), ΠΑΟΚ (6,79%), Παναθηναϊκός (6,74%) και Ρεάλ Μπέτις (6,63%) βρίσκονται πάρα πολύ κοντά από την 4η έως την 7η θέση των προτιμήσεων των χρηστών.

Προβλέψεις Conference League:

  • Η Κρίσταλ Πάλας από… σπόντα φαβορί: Μπορεί στην Κρίσταλ Πάλας να υπάρχει απογοήτευση, καθώς η ομάδα «υποβιβάστηκε» από το Europa League στο Conference League για εξωαγωνιστικούς λόγους, ωστόσο αυτή η… μετάθεση την καθιστά και φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, τουλάχιστον σύμφωνα με τις επιλογές των φιλάθλων. Συγκεκριμένα, η Κρίσταλ Πάλας έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 1/3 των στοιχημάτων (32%). Στη δεύτερη θέση υπάρχει ουσιαστικά ισοπαλία μεταξύ της Φιορεντίνα (25,13%) και της ΑΕΚ (25,10%). Την πεντάδα συμπληρώνουν η Σαχτάρ Ντόνετσκ (4%), που έμεινε εκτός Europa League από τον Παναθηναϊκό, και η Ράγιο Βαγιεκάνο (3,5%).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιστορική Φιλαρμονική Εταιρία Κέρκυρας «Παλαιά» στο Ηρώδειο για μία μοναδική μουσική παράσταση στις 20 Σεπτεμβρίου

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Διαφωνεί με τον Τραμπ ο Τουσκ - Η εισβολή ρωσικών drones «δεν ήταν λάθος»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού – «Φοβάμαι για το μέλλον της μονής» – Τι είπε για την περιουσία και από ποιους ζήτησε συγγνώμη

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% του τζίρου των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον γκουρού του AI Ντέμη Χασάμπη για τη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για πάνω από 11 χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Βόρεια Κορέα: Θανατική ποινή και εκτέλεση για όσους παρακολουθούν και διανέμουν ταινίες και σειρές από τη Νότια Κορέα!

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία: Κοντά στους 100.000 φτάνουν οι άνω των 100 ετών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήρε νέα προθεσμία για τις «ιερές μπίζνες» ο κληρικός με τα «ροζ βίντεο»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ΑΕΚ δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή για την κατάκτηση του Conference League

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σερβιτόρος πήγε να σπάσει νέο ρεκόρ μεταφοράς μπύρας και τα έκανε… μούσκεμα – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του υπόπτου «κλειδί» για την ταυτότητα του δράστη - Δώρο από το «Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα Ειρήνης Μουρτζούκου: «Η κόρη μου είχε σκοτώσει τον μικρό Παναγιωτάκη»

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε η διαθήκη του Αρμάνι: Δίνει το πράσινο φως για την πώληση της αυτοκρατορίας του - Ποιοι είναι οι «μνηστήρες»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις που τον έκαναν δημοφιλή - Τα viral debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε στους επικριτές του

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή επέστρεψε στην Αριζόνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την Ούσα Βανς

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρημάτων – Τι πρέπει να προσέχετε

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη αστάθεια τις επόμενες ημέρες - Πότε κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πότε έρχονται οι κλήσεις στα κινητά – Μπαίνουν οι κάμερες, θα μπορούν και οι Δήμοι να βάζουν δικές τους

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ