Europa League: Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Με 9 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 1η αγωνιστική της League Phase

Newsbomb

Europa League: Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
Unsplash
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγώνες του Europa League κυριαρχούν στο σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Η 1η αγωνιστική της League Phase ολοκληρώνεται με 9 παιχνίδια. Ξεχωρίζει αυτό του Παναθηναϊκού στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις.

Στις 19:45 γίνεται η σέντρα στα 2 πρώτα ματς Γκόου Άχεντ Ιγκλς-Στεάουα Βουκουρεστίου και Λιλ-Μπραν.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 22:00 με τα παιχνίδια Άστον Βίλα-Μπολόνια, Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός, Ουτρέχτη-Λυών, Ρέιντζερς-Γκενκ, Σάλτσμπουργκ-Πόρτο, Στουτγκάρδη-Θέλτα και Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για το παιχνίδι Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός

  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-2, 1-3 ή 1-4
  • Να σκοράρει ο Σίριλ Ντέσερς
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ
  • Ισοπαλία & Over 7,5 κόρνερ
  • Over 1,5 γκολ Γιουνγκ Μπόις & Over 5,5 κόρνερ Γιουνγκ Μπόις

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 4.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 4.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS4000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

11:47LIFESTYLE

Ο Άγιος Έρωτας πάτησε ξανά κορυφή – Τι συνέβη με τις υπόλοιπες σειρές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 28χρονος για απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επίθεση εις βάρος οδηγού λεωφορείου: Υπέστη κάταγμα ζυγωματικού από γροθιά στο κεφάλι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Οasis: Σε δημοπρασία η κιθάρα που έσπασε ο Λίαμ Γκάλαχερ τη νύχτα που διαλύθηκε το γκρουπ

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία, πριν το Αρδάνιο - Νεκρή μια 62χρονη

11:30LIFESTYLE

Μοναχή Ταβιθά για Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία ήταν θλιμμένο πλάσμα και άνθισε»

11:27TRAVEL

H παραλία της Λάρισας και ο μύθος με Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζοι χάκερς παραβίασαν αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού εν μέσω εμπορικού πολέμου, λένε ειδικοί

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Φωτιάς που εξόργισε τους «κιτρινόμαυρους» στη Λάρισα ορίστηκε για τον αγώνα με τον Βόλο!

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε στον Κερατόκαμπο

11:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Κι όμως: «Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την επόμενη Τετάρτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Νεαρή γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον δάγκωσε στο χέρι

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη 11.000 εκπαιδευτικών που ως αναπληρωτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Νεαρή γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον δάγκωσε στο χέρι

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει ο Τζόνι από την Αλβανία για την 62χρονη και τον λάκκο στον στάβλο

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εμμονική συμπεριφορά δείχνει η κακοκαιρία - Μεγάλη προσοχή συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κέρκυρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Αυτή είναι η φωτογραφία - κλειδί που έκαψε την 62χρονη - Πώς οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η διευθύντρια του ΚΕΠ έλεγε ψέματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

11:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Κι όμως: «Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την επόμενη Τετάρτη

11:30LIFESTYLE

Μοναχή Ταβιθά για Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία ήταν θλιμμένο πλάσμα και άνθισε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ