Κλήρωση Τζόκερ (30/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.300.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/9) η κλήρωση 2969 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 5, 15, 24, 26, 32 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
