Μάχες στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
Ολοκληρώνονται σήμερα τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων για τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης του Mundial περιλαμβάνει τους ακόλουθους 8 αγώνες σε 4 ομίλους:

  • 5ος όμιλος: Τουρκία-Γεωργία, Ισπανία-Βουλγαρία
  • 6ος όμιλος: Ιρλανδία-Αρμενία, Πορτογαλία-Ουγγαρία
  • 9ος όμιλος: Εσθονία-Μολδαβία, Ιταλία-Ισραήλ
  • 11ος όμιλος: Ανδόρα-Σερβία, Λετονία-Αγγλία

Όλα τα ματς αρχίζουν στις 21:45, εκτός από το παιχνίδι Εσθονία-Μολδαβία που ξεκινάει στις 19:00.

Tη νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αμέτρητες αγορές και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague έχουμε «διαβολοβδομάδα» με δυνατά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (21:15), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Αναντολού Εφές και αντιμετωπίζει την Πέμπτη (22:00), στο Βελιγράδι, την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Τετάρτη (21:15), στο ΟΑΚΑ, τη Βιλερμπάν και παίζει την Παρασκευή (20:30), στην Τουρκία, με την Αναντολού Εφές.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο άστοχο ή εύστοχο τρίποντο αγώνα/ομάδας
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

