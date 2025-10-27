Το Halloween 2025 με Hallo-Win διάθεση στη Novibet!

Η νύχτα που… όλα μπορούν να συμβούν πλησιάζει

Newsbomb

Το Halloween 2025 με Hallo-Win διάθεση στη Novibet!
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Halloween, αυτή η τρομακτική γιορτή, που ξεχειλίζει από φαντασία και γεμίζει τα σπίτια και τις βιτρίνες με φαντάσματα, μάγισσες και μαύρες γάτες, είναι εδώ! Είναι η εποχή του χρόνου που οι κολοκύθες μεταμορφώνονται σε φαναράκια και οι αράχνες κάνουν την εμφάνισή τους.

Και φυσικά είναι μία ακόμη ευκαιρία για λίγο τρόμο, πολλή διασκέδαση αλλά και άφθονα treats! Φέτος το Halloween γίνεται πιο συναρπαστικό από ποτέ και στο live casino της Novibet!

Για καθημερινές εκπλήξεις* αλλά και spooky ιστορίες, το ζωντανό καζίνο της διασκέδασης έχει το Halloween mood! Το μόνο που χρειάζεται είναι διάθεση για παιχνίδι!

Ο Halloween Δωροτροχός* δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι τύχης: είναι μια εμπειρία γεμάτη ανατροπές, που χαρίζει δώρα* με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο, μεταξύ των οποίων και 5 iPhone 17 Pro Max* . Με ένα μόνο γύρισμα, η τύχη μπορεί να φέρει απίθανες ανταμοιβές*!

Το Halloween δεν είναι απλά μια νύχτα μεταμφιέσεων - είναι γεμάτο έθιμα και σύμβολα που ζωντανεύουν τη φαντασία. Το γνωστό «trick or treat» (φάρσα ή κέρασμα) συμβολίζει τη χαρά της προσφοράς και τη δύναμη της τύχης - γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από κάθε πόρτα!

Και τι πιο ταιριαστό από τα τρομακτικά παιχνίδια, που αυτές τις ημέρες έχουν την τιμητική τους! Βαμπίρ, μάγισσες και τρομακτικά τέρατα είναι μερικά μόνο, από τους χιλιάδες τίτλους παιχνιδιών, που κάνουν την κάθε περιστροφή μία μικρή περιπέτεια!

Κι επειδή τα δώρα* ποτέ δεν είναι αρκετά, εμφανίζονται από το πουθενά σε… Scary Hours*! Αυτές οι ώρες μόνο… τρομακτικές δεν είναι, αφού φέρνουν την πιο συναρπαστική προσφορά* χωρίς κατάθεση σε επιλεγμένες ημέρες και ώρες, για μια εμπειρία γεμάτη δράση και ανατροπές, που εκτοξεύει τη διασκέδαση στα ύψη και στο Live casino.

Η μαγεία όμως δεν σταματάει εδώ! Φοβερές αποστολές*, τουρνουά με μεγάλα έπαθλα* και Halloween-themed παιχνίδια, από κορυφαίους παρόχους όπως οι Playtech και Endorphina παίζουν σε έναν χώρο γεμάτο περιπέτεια και αδρεναλίνη.

Η φετινή Halloween εμπειρία της Novibet συνδυάζει διασκέδαση, ένταση και απίθανες προσφορές*, για την πιο ανατρεπτική γιορτή του χρόνου.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Καθαρισμό στο γόνατο ο Ελίασον, επιστρέφει μετά τη διακοπή

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς θα γίνει η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ένας ακόμη κατηγορούμενος - Δήλωνε ασφαλιστής

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα με πατίνι στο Ηράκλειο: Ώρες αγωνίας για 11χρονο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Δόξας: Κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην κόρη τους - Τι απαντά η ίδια

12:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Halloween 2025 με Hallo-Win διάθεση στη Novibet!

12:47ΚΟΣΜΟΣ

«Λιτή» απάντηση Ρωσίας στα σχόλια Τραμπ για πύραυλο «Μπουρεβέστνικ»: «Καθοδηγούμαστε από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα»

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν έχουν θέση στο Μνημείο οι «δήθεν αλληλέγγυοι» που θέλουν να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού -Τράκαρε ταξί, τρεις μηχανές και ένα αυτοκίνητο

12:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καβαλίερς – Μπακς: Εντυπωσιακή τάπα του Αντετοκούνμπο, «έσβησε τα φώτα» στον Άλεν – Δείτε βίντεο

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος - Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής

12:24LIFESTYLE

Κύπρια παρουσιάστρια προσφώνησε τον καλεσμένο της τρεις φορές με λάθος όνομα - Βίντεο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Σύννεφα» στο σχέδιο για τη Γάζα: Θα αρνηθούν να «επιβάλουν» την ειρήνη οι στρατιώτες τρίτων χωρών, λέει ο βασιλιάς της Ιορδανίας

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής – εξπρές φέρνουν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

12:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει για 3η χρονιά

12:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του από επεισόδια σε ματς τοπικού

12:04ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων

11:57LIFESTYLE

Τομ Χανκς: Ευχήθηκε στη Ρίτα Γουίλσον για τα γενέθλιά της με μία αυθόρμητη φωτογραφία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος - Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Δόξας: Κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην κόρη τους - Τι απαντά η ίδια

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας προς κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για αποκάλυψη Newsbomb: «Δεν υπήρξε δόλος για τον μαθητή με αυτισμό»

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής – εξπρές φέρνουν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Δεν ροκανίζω την καρέκλα του Νίκου Ανδρουλάκη - Κάποιοι σφιχταγγαλιάζονται με τη ΝΔ

12:47ΚΟΣΜΟΣ

«Λιτή» απάντηση Ρωσίας στα σχόλια Τραμπ για πύραυλο «Μπουρεβέστνικ»: «Καθοδηγούμαστε από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα»

06:44WHAT THE FACT

Τα πιο αστεία στιγμιότυπα της άγριας ζωής: Η πάπια που καπνίζει, το ψάρι - «φαφούτης», το «κεφαλοκλείδωμα» των πουλιών - Οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

12:24LIFESTYLE

Κύπρια παρουσιάστρια προσφώνησε τον καλεσμένο της τρεις φορές με λάθος όνομα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ