Κλήρωση Τζόκερ 9/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (9/11) η κλήρωση 2986 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:1, 9, 13, 16, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
