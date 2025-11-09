Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (9/11) η κλήρωση 2986 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής:1, 9, 13, 16, 24 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Ως αποτέλεσμα του αποψινου τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:09 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σκιάθος: Συνελήφθη 36χρονος για διακίνηση κοκαΐνης
22:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1: Νίκη σε ντέρμπι για γερά νεύρα στη Λεωφόρο!
22:51 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Υφάσματα παράγονται από υπολείμματα ζύμωσης
22:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Φαρίντ σε Χουάντσο: «Είμαστε ξανά μαζί αδερφέ»
21:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα γκολ που πέτυχαν Πάντοβιτς και Γεντβάι - Βίντεο
21:18 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Η τρυφερή ανάρτηση
08:34 ∙ WHAT THE FACT