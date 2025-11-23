Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας στην ερχόμενη κλήρωση τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Νίκησαν οι «μεγάλοι», χωρίς ανακατατάξεις η κορυφή
23:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες κι έδωσε το «τρίποντο»
22:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – Άρης 1-0 (τελικό): Ο Ζίνι λύτρωσε την «Ένωση» στην επιστροφή του!
22:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα, αποχώρησε με φορείο
22:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας
22:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ