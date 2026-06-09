Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 9/6/2026
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Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (9/6) κλήρωση 235 του Eurojackpot που μοιράζει 27 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Τρίτης, 9/6/2026 είναι οι εξής:1, 14, 22, 39, 48 και 8, 11.
Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.
Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
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