Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (10/7), η κλήρωση του Eurojackpot με 32.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 13, 25, 28, 42, 45 και αριθμοί Eurojackpot 5 και 12.

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