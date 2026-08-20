Η πρόκριση των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr

Πολλές στοιχηματικές επιλογές του Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

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Η πρόκριση των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr
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Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την αρχή κάνει ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa Conference League, υποδεχόμενος την Μπραν στις 20:45. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Χράντετς Κράλοβε (21:30).

Στα playoffs του Europa League, ο ΟΦΗ γράφει ιστορία, αντιμετωπίζοντας στην έδρα του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00).

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες ΠΑΟΚ-Μπραν, Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε και ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και τη σούπερ ενισχυμένη απόδοση* να προκριθούν και οι τρεις ελληνικές ομάδες.

Επιπλέον, πολλές ενισχυμένες αποδόσεις και ενισχυμένα Bet Builder Ready* προσφέρονται στο Europa League και στο Europa Conference League.

Ενδεικτικά:

ΠΑΟΚ-Μπραν

  • Να σκοράρει ο Τάισον
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ
  • Μύθου να σκοράρει & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβe

  • Να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1
  • Over 2.5 Γκολ & Over 8.5 Κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας

  • Να σκοράρει ο Νους Τιάγκο
  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0
  • ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ
  • Over 2.5 Γκολ & Over 7.5 Κόρνερ

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