Η πρόκριση των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ σε σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την αρχή κάνει ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa Conference League, υποδεχόμενος την Μπραν στις 20:45. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Χράντετς Κράλοβε (21:30).

Στα playoffs του Europa League, ο ΟΦΗ γράφει ιστορία, αντιμετωπίζοντας στην έδρα του την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (21:00).

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες ΠΑΟΚ-Μπραν, Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε και ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και τη σούπερ ενισχυμένη απόδοση* να προκριθούν και οι τρεις ελληνικές ομάδες.

Επιπλέον, πολλές ενισχυμένες αποδόσεις και ενισχυμένα Bet Builder Ready* προσφέρονται στο Europa League και στο Europa Conference League.

Ενδεικτικά:

ΠΑΟΚ-Μπραν

Να σκοράρει ο Τάισον

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Μύθου να σκοράρει & ΠΑΟΚ να κερδίσει

Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβe

Να σκοράρει ο Λιβάι Γκαρσία

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Over 2.5 Γκολ & Over 8.5 Κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8.5 κόρνερ

ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Να σκοράρει ο Νους Τιάγκο

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

ΟΦΗ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Over 2.5 Γκολ & Over 7.5 Κόρνερ

Τριπλή Προσφορά* Γνωριμίας: Έως 4.140 Δώρα* με το promo code PS4000

Η αγωνιστική σεζόν αρχίζει δυναμικά στο Pamestoixima.gr και το παιχνίδι σου τα σπάει με μια σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας γεμάτη δώρα*, εκπλήξεις* και διασκέδαση.

Το Pamestoixima.gr σε υποδέχεται με έως 4.140 δώρα*, τα οποία γίνονται διαθέσιμα με το promo code PS4000. Μια μοναδική προσφορά* γνωριμίας που σου χαρίζει στιγμές διασκέδασης σε αθλητικά γεγονότα και live casino εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση.Το Pamestoixima.gr συνεχίζει να προσφέρει περισσότερα δώρα*, περισσότερες επιλογές και ακόμη περισσότερη διασκέδαση σε όλη την αγωνιστική σεζόν.

Ενεργοποιείς την προσφορά* με το promo code PS4000 και ανακαλύπτεις έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις, έπαθλα* και μοναδικές εμπειρίες, γιατί το παιχνίδι σου τα σπάει!

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα