«Ποτέ ξανά. Η πιο μαύρη ημέρα…»: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για την τραγωδία της Θύρας 7

Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (08/02) από τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους άδικα και άδοξα 21 νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πάει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να δουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου, με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων με ένα συγκινητικό video, το οποίο συνόδευσε με το μήνυμα «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, σε δική του ανάρτηση, ανέφερε:

«Κι όμως πέρασαν 44 χρόνια… 44 χρόνια από την αποφράδα ημέρα (8/2/1981) που σημάδεψε τις καρδιές μας, που σημάδεψε τον σύλλογό μας. 44 χρόνια από το ταξίδι στις «αιώνιες θάλασσες» των 21 μας παιδιών.

Για ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού, η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης, ημέρα απόδοσης τιμών για εσάς που φύγατε τόσο άδικα από κοντά μας. Στις καρδιές μας, όμως, είστε εδώ, μαζί μας στα γήπεδα, δίπλα στη μεγάλη μας αγάπη!

Όπως στον τελικό του Conference League, που σηκώσαμε το ευρωπαϊκό, που κάναμε πραγματικότητα το όνειρό "τρελό". Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Αδέρφια, ζείτε και μας οδηγείτε...

Αιωνία σας η μνήμη.

Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)

Κώστας Σκλαβούνης (17 ετών)

Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)

Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)

Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)

Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)

Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)

Νίκος Φίλος (19 ετών)

Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)

Βασίλης Μάχας (20 ετών)

Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)

Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)

Ζωγραφιά Χαϊρατίδου (24 ετών)

Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)

Κώστας Καρανικόλας (25 ετών)

Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)

Κώστας Μπίλλας (28 ετών)

Αναστάσιος Πιτσώλης (30 ετών)

Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)

Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)

Δημήτριος Αδαμόπουλος (41 ετών)»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε μια διαφορετική «καλημέρα», σε σχέση όσα συνηθίζει, λόγω της μαύρης επετείου. Το μήνυμά της: «Η 8η Φεβρουαρίου δεν θα είναι ποτέ μία Καλη-μέρα για την ερυθρόλευκη οικογένεια.... 8.02.1981. Gone But Not Forgotten», με μότο: «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

8.02.1981



8.02.1981

Επίσης, Τη μνήμη των θυμάτων τίμησαν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με μηνύματα τους στα social media.

AEK: «Η πιο μαύρη ημέρα του ποδοσφαίρου μας. Ποτέ ξανά»

Παναθηναϊκός: «Ποτέ ξανά»

ΠΑΟΚ: «Αθάνατοι»

