Ολυμπιακός: «Τρελά» λεφτά από Αγγλία για Μπάμπη Κωστούλα

? Brighton pursuing deal to sign Olympiacos striker Charalampos Kostoulas. 17yo Greece youth int’l viewed among Europe’s best talents & #BHAFC have proposed ~£30m + Abdallah Sima - expected to be rejected by #Olympiacos. W/ @AndyNaylorBHAFC @TheAthleticFC https://t.co/dvJRKpqQSg