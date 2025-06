Champions League: Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 2ο προκριματικό - Όλα τα ζευγάρια

Ακόμα μία δύσκολη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά προκριματικά, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (18/06) έγινε η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και οι «πράσινοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλά παιχνίδια την Ρέιντζερς από την Σκωτία.

Το «τριφύλλι» μετείχε στη διαδικασία στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και από τους υποψήφιους αντιπάλους, πήρε το πιο «βαρύ» όνομα, μια και οι άλλες υποψήφιες ήταν η Σάλτσμπουργκ και η Βικτόρια Πλζεν.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Γλασκώβη στις 22 ή 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 29 ή 30 Ιουλίου. Η ομάδα που θα προκριθεί από τον 2ο γύρο των προκριματικών του Champions League θα έχει εξασφαλισμένη είσοδο στη League Phase του Europa League. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

Από εκεί και πέρα, γνωστά έγιναν και τα υπόλοιπα ζευγάρια του 2ου προκριματικού. Στο μονοπάτι των πρωταθλητών ξεχωρίζει η «μάχη» της Πάφου, πρωταθλήτριας Κύπρου απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League:

Μονοπάτι πρωταθλητών

Νικητής: Λεβάντια Ταλίν - RFS vs Νικητής: Ιμπέρια Τιφλίδας - Μάλμε

Νικητής: Ζαλγκίρις - Χάμρουνς Σπάρτανς vs Ντιναμό Κιέβου

Πάφος vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

Νικητής: Βίκινγκουρ - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς vs Ερυθρός Αστέρας

Νικητής: Νόα - Μπουντούτσνοστ vs Φερεντσβάρος

Λεχ Πόζναν vs Νικητής: Εγνάτια - Μπρέινταμπλικ

Κοπεγχάγη vs Νικητής: Ντρίτα - Ντιφερντάνζ

Ριέκα vs Νικητής: Λουντογκόρετς - Ντινάμο Μινσκ

Νικητής: Δε Νιου Σέιντς - Σκεντίγια vs Νικητής: Στεάουα - Ίντερ ντ' Εσκάλδες

Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Νικητής: Βίρτους - Ζρίνσκι Μόσταρ

Νικητής: Σέλμπουρν - Λίνφιλντ vs Καραμπάγκ

Νικητής: Κουόπιο - Μιλσάμι Ορχέι vs Νικητής: Ολίμπια Λιουμπλιάνας - Καϊράτ Αλμάτι

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Μπραν - Σάλτσμπουργκ

Βικτόρια Πλζεν - Σερβέτ

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός