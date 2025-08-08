UEFA Ranking: Έμεινε κι άλλο πίσω η Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης

Τρεις ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις αναμετρήσεις που έδωσαν την Πέμπτη (7/8) για τα Κύπελλα Ευρώπης.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 κόντρα σε Βόλφσμπεργκερ και Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ, παρότι προηγήθηκε με 0-2 στην Κύπρο, δέχθηκε την ισοφάριση από το πρώτο ημίχρονο (2-2) κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Με τα αποτελέσματα αυτά, η χώρα μας πρόσθεσε 300 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, όμως, η διαφορά από τη 10η θέση και τη Τσεχία αυξήθηκε, αφού Σπάρτα Πράγας και Μπάνικ Οστράβα πέτυχαν νίκες κόντρα σε Αραράτ Αρμενία και Αούστρια Βιέννης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, την Ελλάδα πλησίασε και η Νορβηγία.

Η μάχη για την 10η θέση:

10. Τσεχία 38.400 (5/5)

11. Ελλάδα 35.013 (4/5)

12. Νορβηγία 34.388 (5/5)

13. Πολωνία 33.750 (4/4)

