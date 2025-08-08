UEFA Ranking: Έμεινε κι άλλο πίσω η Ελλάδα στη μάχη της 10ης θέσης
Οι τρεις ισοπαλίες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν επέτρεψαν στην Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά από την 10η θέση της κατάταξης της UEFA.
Τρεις ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις αναμετρήσεις που έδωσαν την Πέμπτη (7/8) για τα Κύπελλα Ευρώπης.
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 κόντρα σε Βόλφσμπεργκερ και Σαχτάρ Ντόνετσκ, αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ, παρότι προηγήθηκε με 0-2 στην Κύπρο, δέχθηκε την ισοφάριση από το πρώτο ημίχρονο (2-2) κόντρα στον Άρη Λεμεσού.
Με τα αποτελέσματα αυτά, η χώρα μας πρόσθεσε 300 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, όμως, η διαφορά από τη 10η θέση και τη Τσεχία αυξήθηκε, αφού Σπάρτα Πράγας και Μπάνικ Οστράβα πέτυχαν νίκες κόντρα σε Αραράτ Αρμενία και Αούστρια Βιέννης, αντίστοιχα.
Παράλληλα, την Ελλάδα πλησίασε και η Νορβηγία.
Η μάχη για την 10η θέση:
10. Τσεχία 38.400 (5/5)
11. Ελλάδα 35.013 (4/5)
12. Νορβηγία 34.388 (5/5)
13. Πολωνία 33.750 (4/4)