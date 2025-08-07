ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0: Χωρίς φάσεις, κακό βράδυ, στο χέρι του η πρόκριση

Το βράδυ της 14ης Αυγούστου θα… λύσουν τις διαφορές τους ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία. Οι δύο ομάδες δεν το έκαναν στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League. Στην Τούμπα οι Θεσσαλονικείς δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό στο ματς και το τελικό 0-0 τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν την τύχη τους σε μια βδομάδα.

Η Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες και είναι χαρακτηριστικό πως κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Παβλένκα. Ο Τσέχος κράτησε σε δύσκολες στιγμές το μηδέν και έτσι το δεύτερο ματς θα είναι κι αυτό με μοιρασμένες πιθανότητες.

Το πρόβλημα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, εντοπίστηκε κυρίως στην έλλειψη συγκέντρωσης που έφερε αρκετά λάθη, αλλά και στο αμυντικό transition. Επίσης, δε βρέθηκαν λύσεις δημιουργικά, γι’ αυτό και δεν απείλησε η ελληνική ομάδα.

Το ματς άρχισε με τον Τσάλοβ στο 9’ να κλέβει και να στρώνει στον Τάισον που σούταρε άουτ. Στο 18’ η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε για τους Αυστριακούς. Ο Μπαλό βγήκε τετ α τετ μετά από λάθος, αλλά ο Παβλένκα αντέδρασε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν.

Τρία λεπτά μετά, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά. Ο Αβντιάι εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό και ο Κεντζιόρα έβαλε την κόντρα σωτήρια, διώχνοντας σε κόρνερ.

Τα λάθη του ΠΑΟΚ συνεχίζονταν και στο 36’ ο Παβλένκα ήταν εκεί για να σώσει την κατάσταση ξανά. Ο Κεντζιόρα έκανε το λάθος αυτή τη φορά, ο Μπαλό βγήκε τετ α τετ αλλά ο Τσέχος τον νίκησε ξανά.

Το δεύτερο μέρος βρήκε τους Αυστριακούς να είναι απειλητικοί και πάλι. Ο Αβντιάι εντός περιοχής σούταρε άουτ, ενώ στο 57’ από λάθος του Μεϊτέ βγήκαν στην κόντρα και ο Μιχαηλίδης τους σταμάτησε.

Τα σουτ του Κωνσταντέλια και του Μεϊτέ στο 63’ δεν έφεραν αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γκάτεμαϊερ από την κεφαλιά του Ρένερ μπήκε στην περιοχή, σούταρε από πλάγια θέση με την μπάλα να φεύγει άουτ στο 71’.

Τα λεπτά που κύλησαν δεν είχαν ευκαιρίες, ο ρυθμός χαμήλωσε και φαινόταν οι δύο ομάδες περισσότερο να μη θέλουν να χάσουν. Στο 90+3’ μετά από κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Γκάτερμαϊερ, ο οποίος σούταρε σκαστά και αστόχησε για λίγο.

Η αναμέτρηση έφτασε στην ολοκλήρωσή της χωρίς κάποια άλλη καλή στιγμή. Με το 0-0 να αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς για την Πέμπτη 14/8, όταν και θα διεξαχθεί η ρεβάνς στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Διαιτητής: Μόρτεν Κροχ (Δανία)

Κίτρινες: Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Οζντόεφ - Μπάουμγκαρτνερ

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (70' Οζντόεφ), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (84' Σορετίρε), Ζίβκοβιτς, Τάισον (75' Ιβανούσετς), Τσάλοφ (70' Μύθου).

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ, Πίζινγκερ (85' Σούλτσνερ), Μάτιτς (85' Βόλμουτ), Μπαλό (77' Ατανγκά), Αγκιεμάνγκ (77' Ζούκιτς), Αβντιάι (67' Γκάτερμαϊερ).