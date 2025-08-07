Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2: «Κλώτσησε» το προβάδισμα και την ευκαιρία!

Η «Ένωση» αδίκησε τον εαυτό της στη Λεμεσό, καθώς είχε την ευκαιρία να πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα playoffs του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν νωρίς με 2-0, χάρη στα τέρματα των Περέιρα (9’) και Ρέλβας (14’), αλλά έχασαν το προβάδισμα μέσα σε 17 λεπτά, πληρώνοντας την αμυντική αδράνεια τους.

Ο Άρης Λεμεσού ισοφάρισε με τα γκολ των Κακουλλή (18’) και Γκόλντσον (31’) και τα πάντα είναι ανοικτά, ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (14/08) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα γκολ του Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ

Το 0-1

Το 0-2

Το 1-2

Το 2-2

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε με ενέργεια και διάθεση στον αγωνιστικό χώρο και κυριάρχησε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Μετά από πανέμορφη ενέργεια και πάσα του Μάνταλου, ο Περέιρα με πλασέ έκανε το 1-0 στο 9ο λεπτό.

Ο Αργεντινός από σκόρερ έγινε δημιουργός 5 λεπτά αργότερα, με τον Ρέλβας με ωραίο βολέ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων».

Στο 16ο λεπτό ο Πιερό έχασε μεγάλη ευκαιρία, αλλά στο τετ-α-τετ που είχε έκανε κακό τελείωμα. Η ΑΕΚ είχε τον πλήρη έλεγχο, μετρώντας δύο γκολ και δύο μεγάλες ευκαιρίες ως εκείνο το διάστημα.

Δύο λάθη, όμως, έφεραν την… επιστροφή του Άρη, ο οποίος μείωσε στο 18ο λεπτό με τον Κακκουλή, σε μια φάση που η «κιτρινόμαυρη» άμυνα βρέθηκε χωρίς λόγο πολύ ψηλά.

Η ισοφάριση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 31’, έπειτα από κόρνερ που ουσιαστικά «χάρισε» ο Στρακόσα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Μετά την εκτέλεση του, ο Γκόλντσον με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η «Ένωση» συνέχισε να είναι συνολικά καλύτερη, αλλά ο Μαρίν κι ειδικά ο Λιούμπισιτς ήταν σε κακή μέρα και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Το μεγάλο πρόβλημα του πρώτου ημιχρόνου, όμως, ήταν η τραγική αντίδραση στην άμυνα.

Στο 56’ ο Νίκολιτς έβαλε τους Πινέδα, Κοϊτά, οι οποίοι μπήκαν στις θέσεις του «κιτρινισμένου» Μάνταλου και του Ζίνι. Ο Μεξικανός έπαιξε στη βάση του ρόμβου κι ο Μαρίν στην κορυφή.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν εμφανώς πιο αργός στο δεύτερο ημίχρονο, με τις ομάδες να επιδιώκουν να «διαβάσουν» η μια την άλλη, μετά τις αλλαγές που έκαναν αμφότερες. Η ΑΕΚ είχε κάποιες προϋποθέσεις με τους Πιερό και Μαρίν, ενώ ο Άρης είχε καλή στιγμή με την κεφαλιά του Κβιλιτάια στο 66’.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο Νίκολιτς έβαλε τους Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα κι άλλαξε το σύστημα σε 4-2-3-1. Οι Πινέδα και Περέιρα συνέθεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ο Σέρβος πήγε στο «10» κι οι Κουτέσα (δεξιά), Κοϊτά (αριστερά) στα άκρα, με τον Πιερό στην κορυφή.

Η ΑΕΚ προσπάθησε με υπομονή να βρει ένα τρίτο γκολ, ώστε να πάει με προβάδισμα στη ρεβάνς, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς δεν μπόρεσε να βρει κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Διαιτητής: Γκόγκα Κικασεϊσβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: 54΄ Γκόλντσον, 72΄ Κβιλιτάια, 80΄ Μακόσλαντ - 27΄ Μάνταλος, 45+2΄ Ρέλβας, 54΄ Πιερό

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρτσιόμ Ράτζκοφ): Βανά, Γιαγκό, Κορέια, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Χαραλάμπους, Μαρχίεφ, Μακόσλαντ (86΄ Καζού), Μοντνόρ (46΄ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46΄ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77΄ Εφαγκέ).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάνταλος (56΄ Πινέδα), Μαρίν (67΄ Κουτέσα), Περέιρα (90+1΄ Γιόνσον), Λιούμπισιτς (67΄ Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (56΄ Κοϊτά), Πιερό.

