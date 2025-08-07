Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών
Η Ντάρια Μπόνταρ ακολούθησε την αποστολή της Σαχτάρ και βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, αφού πρώτα έκανε τις βόλτες της στην Αθήνα.
Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μια υπερβολικά δύσκολη αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Οι Ουκρανοί έχουν εξαιρετικό σύνολο, ενώ είναι ιδιαίτερα οργανωμένοι σαν κλαμπ. Ακόμη και στο γραφείο Τύπου, η ομάδα που απέκλεισε την Μπεσίκτας με άνεση, δίνει ιδιαίτερο βάρος.
Εκεί δεσπόζει η εντυπωσιακή, Ντάρια Μπόνταρ. Η πανέμορφη Ουκρανή δημοσιογράφος, η οποία είναι το πρόσωπο του συλλόγου ουσιαστικά.
Βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με την αποστολή των «πορτοκαλί» και δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει βόλτες στην πρωτεύουσα. Στο ΟΑΚΑ πήγε από νωρίς και εντυπωσίασε όσους την έβλεπαν.
