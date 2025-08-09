Μεταγραφές: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Σέσκο με ένα ακόμα «τρελό» ποσό

Μια ακόμα δαπανηρή μεταγραφή για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις μέρες δόξας και κατάκτησης τίτλων.

Ο Σλοβένος διεθνής επιθετικός, Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος στην μπουντεσλίγκα της περιόδου 2024-2025, πέτυχε 21 γκολ με τη Λειψία, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (9/8) από τον σύλλογο της Premier League.

Η μεταγραφή του 22χρονου άσου, θα κοστίσει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Αφιχθείς στην Λειψία το 2023 από την Σάλτσμπουργκ, όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2021, ο Σέσκο είναι η τρίτη μεγάλη μεταγραφή των «κόκκινων διαβόλων» αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Ματέους Κούνια από την Γουλβς και τον Μπράιαν Μπεμό από την Μπρέντφορντ, που κόστισαν συνολικά 150 εκατ. ευρώ.

Και οι τρεις μεσοεπιθετικοί σκόραραν 58 γκολ την περασμένη σεζόν, στοιχείο αρκετό για να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πέτυχαν μόνο 44 γκολ στην Premier League την περασμένη σεζόν. Είκοσι φορές πρωταθλητές Αγγλίας, οι Κόκκινοι Διάβολοι κυνηγούν έναν τίτλο στην Premier League από το 2013.

«Η ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι προφανώς απίστευτη, αλλά αυτό που με παρακίνησε ακόμη περισσότερο ήταν το μέλλον», δήλωσε ο Σέσκο και πρόσθεσε: «Όταν συζητήσαμε τον σχεδιασμό, ήταν σαφές ότι όλα είναι έτοιμα για να συνεχίσει η ομάδα να αναπτύσσεται και να διεκδικήσει ξανά γρήγορα τα μεγαλύτερα τρόπαια».

