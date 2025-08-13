Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08), όπου δεσπόζει το Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup 2025. 

Newsbomb

UEFA Super Cup Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ
EPA/Leszek Szymanski
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08):

18:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

20:00

ΕΡΤ3

Ελλάδα – Σκόπια

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

UEFA Super Cup 2025

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD / MEGA

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

UEFA Super Cup 2025

00:30

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame Show

UEFA Super Cup 2025

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

03:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Φλαμένγκο – Ιντερνασιονάλ

Copa Libertadores 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με σύγκρουση δύο ΙΧ - Στο νοσοκομείο ένα παιδί

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα στα Συχαινά – «Αναμένεται πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται όσοι έχουν περιουσίες που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νέα Χαλκηδόνα για την εξαφάνιση 21χρονου

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ελπίδες για εξασθένηση των ανέμων στις πυρόπληκτες περιοχές – Πού θα πνέουν θυελλώδεις

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στις φλόγες: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές - «Μας ψήνουν ζωντανούς»

08:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Seiko Speedtimer: Τρεις συλλεκτικές εκδόσεις που τιμούν ένα Datsun!

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

07:44ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τρόμος από την πύρινη λαίλαπα – Δυσκολότερο το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα, ζοφερή η κατάσταση σε Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Εννιά νεκροί και επτά τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τρόμος από την πύρινη λαίλαπα – Δυσκολότερο το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα, ζοφερή η κατάσταση σε Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός στο Κορωπί: Αυτοκίνητο εκτός ελέγχου έπεσε σε κατάστημα και έγινε έκρηξη

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ελπίδες για εξασθένηση των ανέμων στις πυρόπληκτες περιοχές – Πού θα πνέουν θυελλώδεις

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Αλβανία: Δραματική έκκληση από τον Φρέντι Μπελέρη - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στις φλόγες: Τουλάχιστον 5 νεκροί από τον καύσωνα και τις πυρκαγιές - «Μας ψήνουν ζωντανούς»

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νέα Χαλκηδόνα για την εξαφάνιση 21χρονου

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ