Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/08): Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08), όπου δεσπόζει το Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ για το UEFA Super Cup 2025.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (13/08):
18:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Σινσινάτι, Φάση των 32
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι
20:00
ΕΡΤ3
Ελλάδα – Σκόπια
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
UEFA Super Cup 2025
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD / MEGA
Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
UEFA Super Cup 2025
00:30
COSMOTE SPORT 1 HD
PostGame Show
UEFA Super Cup 2025
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι
03:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Φλαμένγκο – Ιντερνασιονάλ
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ